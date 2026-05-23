Р. Осъм излезе от коритото си, заля пътя до Троянския манастир

Заради проливните дъждове в страната река Осъм е излязла от коритото си в Орешак и Черни Осъм. Залят е и обходният път за Троянския манастир, съобщава bTV.

Наводнения има в Троян и село Черни Осъм, което се намира над Троянския манастир. През лятото хората в тези населени места искаха да се изгради язовир.

Към момента няма данни за пострадали лица и няма евакуирани хора както в Троян, така и в селата на територията на общината.

Към момента бедствено положение е обявено във Велико Търново и Габрово. В Априлци отмениха тържествата.