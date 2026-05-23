IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Р. Осъм излезе от коритото си, заля пътя до Троянския манастир

Наводнения има в Троян и село Черни Осъм

23.05.2026 | 10:42 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Заради проливните дъждове в страната река Осъм е излязла от коритото си в Орешак и Черни Осъм. Залят е и обходният път за Троянския манастир, съобщава bTV.

Наводнения има в Троян и село Черни Осъм, което се намира над Троянския манастир. През лятото хората в тези населени места искаха да се изгради язовир.

Свързани статии

Към момента няма данни за пострадали лица и няма евакуирани хора както в Троян, така и в селата на територията на общината.

Към момента бедствено положение е обявено във Велико Търново и Габрово. В Априлци отмениха тържествата.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

река Осъм Троя Тронски манастир обходен път бедствено положение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem