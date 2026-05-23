BGONAIR Live Новини Днес | 26

Демерджиев за Михайлов: Хора, свързани с институциите, са му помагали

Никой не може да избяга от закона, добави вътрешният министър

23.05.2026 | 11:23 ч. 14
БГНЕС

Разбрахме кои са хората, подпомагали укриването на прокурорския син, ще има работа за прокуратурата. Вероятно същите хора са покровителствали Васил Михайлов, свързани са с някои институции, а има и криминално проявени”, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев.

По време на брифинг министъра каза, че не е работено активно по издирването на прокурорския син. "Справедливостта ще бъде неизбежна - никой не може да избяга от закона, още по-малко човек, позволил си да атакува полицейски служители. Спрямо всеки ще бъде предприето издирване, щом е извършил престъпление. Има инфилтририрани хора в системата на МВР, но те ще бъдат изведени от нея", увери Демерджиев. 

Министърът се зарече да "прочисти" ведомството от хора, които не разбират дълга и службата на полицая.

Вчера вечерта при акция на ГДБОП Васил Михайлов беше заловен, а днес беше и приведен в софийския затвор за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”.

Иван Демерджиев МВР Васил Михайлов прокурорски син укриване
