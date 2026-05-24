Бедствието нанесе щети върху моста на Колю Фичето в Дряново ВИДЕО

Водната стихия нанесе сериозни материални щети в Дряново, като засегна и емблематичния мост на Колю Фичето. В резултат на пороя паднало дърво е ударило историческото съоръжение, при което е пострадал каменният му парапет.

Припомняме, че в цялата област Габрово е обявено бедствено положение заради обилните и интензивни валежи, повишените нива на реките и деретата, както и наводненията в четирите общини на областта. Има промяна и в програмата за 24 май. В Дряново бедственото положение е частично.

Мостът над Дряновска река е изграден през 1861 г. от майстор Колю Фичето

Това е единственият негов мост, който е останал в абсолютно оригиналния си вид до наши дни. Дължината му е 38.5 метра, а ширината на пътното платно и тротоарчетата е 5 метра. Изграден е с четири свода с различни по големина отвори, стъпили стабилно върху три масивни каменни колони. Самите мостови колони разполагат с водорези и аркирани отвори, чиято цел е именно пропускането на високите речни води при подобни бедствия, пишат от "Флагман".

Нито един камък досега не е сменян, нито парапетът е ремонтиран без нужда. Мостът е преживял наводнения, бурни води и тежки сезони, но днес човешкото безхаберие се оказа достатъчно, за да го потроши.

"Колю Фичето вдига моста в Дряново през 1861 г. Това е единственият му мост, запазен във вида в който ни го е направил. Камък не е сменен за толкова години! Удържал на наводненията по царско време... но ние сме непоправими безхаберници. От нас се искаше само да си изчистим коритото от падналите дървета. Ама не. Водата довлече масивен дънер и директно потроши парапета. Човекът е строил за векове напред, ние днес едно дере не можем да разчистим, за да му опазим труда", коментира Иван Янев в социалните мрежи.

Местни жители уточняват, че щетите са единствено по каменния парапет, не и по конструкцията. За разлика от всички други съоръжения в града, които са отнесени от наводненията.