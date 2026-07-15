Защо Тръмп нападна Иран – страхува се, държат го с нещо?

Америка се променя много бързо, но от политическа гледна точка - чувствам се несигурно. Това заяви пред БНР проф. Любомир Топалов - преподавател по сравнителна политология в университета в Бостън.

"Политиката е нещо, което най-трудно се променя, особено институциите и особено когато човек влезе във военната индустрия, във вътрешната сигурност, външната политика. Това са институции, които се променят най-трудно. Те са като ледоразбивачи - вървят и много трудно правят някакви малки завои, а в момента ги виждам да лъкатушат наляво надясно през цялото време", каза проф. Топалов.

Той напомни, че американският президент Доналд Тръмп е нарушил своето желание да не вкарва Америка в голяма и дългосрочна война.

"Неговият проблем е, че той не е политик като политик и може би вероятно заради това много хора гласуваха за него, искаха да видят някаква промяна. Той дойде във втория си мандат с много амбициозна реформаторска програма", коментира проф. Топалов.

"Тръмп когато иска да каже нещо, просто го обгръща с много глупости до степен, до която ти помниш само последното нещо, което е казал - всичко останало той го върти в един цикъл, в който не можеш да разбереш какво точно казва, повечето неща са неистина, тук там вкарва някаква истина, но така те обърква, че ти всъщност накрая оставаш с впечатлението, че каквото е казал последно, това остава", посочи преподавателят.

Относно конфликта в Иран проф. Любомир Топалов изказа мнение, че това е най-голямата външнополитическа грешка не само на Тръмп, но и в последните може би 50 години и е съизмеримо с войната във Виетнам.

"И то дойде от човек, който обещаваше, че няма да вкара Америка във война и за мен най-голямата мистерия е как се случи така, че да влезе в тази война. Той много добре е знаел, че Иран не е Венецуела. Той много ясно е знаел рисковете. Именно затова или Нетаняху е много голям чаровник, което не ми се струва, като съм го наблюдавал, или има нещо друго и за това нещо друго започнаха да се прокрадват неофициални становища, че всъщност той е уплашен, че него го държат с нещо".

Според него Америка е влязла в клопка. Иранците се подготвят от 50 години за това нещо, обясни той.

Проф. Топалов напомни малкото време, което остава до междинните избори в САЩ. По думите му е много важно как ще се развият те.

"В Сената е най-важното - ако в Сената той ако загуби мнозинството, демократите със сигурност ще го попилеят".

По думите му най-вероятно демократите ще вземат Долната камара, но ако вземат Сената, тогава Тръмп ще е в много трудна ситуация. Според него американският президент е загубил много позиции заради войната в Иран. А обществото е силно поляризирано, подчерта преподавателят и коментира: "Проблемът е доста сериозен от гледна точка на това, че той сега ще му се вържат ръцете, обаче тази война в Иран няма как да се реши толкова бързо, тя ще продължи много дълго време, както виждаме и войната в Украйна много дълго ще продължи".

Любомир Топалов смята, че най-вероятно Тръмп ще довърши мандата си под сянката на тази война, а освен това няма да може да направи от другите реформи.