Край на полетите: Qatar Airways прекратява линията до София

Катарската авиокомпания Qatar Airways напуска България и спира полетите между Доха и София. Това каза Димитрина Горанова, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), съобщава TravelNews. Офисът в София се закрива от септември, като се освобождава и персоналът.

"Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес", коментира Горанова.

Авиокомпанията оперира на българския пазар повече от 15 години, като в най-добрите време изпълняваше дори и по два полета на ден между Доха и София.

След започването на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари тя спря всички полети, но постепенно започна да ги възстановява от април насам. Qatar Airways поддържаше в резервационните системи полети до София за края на годината и за 2027 г., но изведнъж ги свалиха, след което ни уведомиха, че закриват офиса и спират да летят до България, каза Горанова.

Причини не са посочени.

"Липсата на директни полети на Qatar Airways до София вече оказва сериозно влияние върху туристическия пазар, а България спешно трябва да работи за привличането на нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия", коментира пред TravelNews Петър Стоянов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА).

В момента най-добрите връзки са с „Турските авиолинии“ през Истанбул

и с Fly Dubai през Дубай, като за втората е слаб интересът заради ситуацията в Близкия изток. Според него след прекратяването на полетите на Qatar Airways пазарът се е стеснил, а цените на билетите на Turkish Airlines са се повишили.

"Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха – както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво. Никой не смее да пътува през Дубай с Flydubai заради несигурната обстановка. В момента целият пазар лежи на Turkish Airlines", коментира Стоянов.

По думите му алтернативен вариант са полетите през хъбове в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и не са предпочитани от туристите.

От АБТТА смятат, че България трябва активно да работи за привличането на авиокомпанията Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб.

От туристическия бизнес са категорични, че България трябва да положи целенасочени усилия за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят свързаността на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа дестинация.