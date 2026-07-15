ГЕРБ ще подкрепи всички мерки срещу войната по пътищата

Позицията на ГЕРБ е, че ние ще подкрепим всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Това каза пред журналисти в парламента народният представител Мария Димитрова от ГЕРБ.

"Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. Смятам, че по нея трябва да се работи абсолютно надпартийно и тя не трябва да бъде използвана като политическа дъвка на нашите опоненти“, каза Димитрова.

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Популизмът и политическото говорене не намират място в тази толкова тежка тема за българското общество, каза депутатът Валери Лачовски.

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Радваме се за предложението на колегите от "Продължаваме промяната" и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат, каза още Лачовски.

По-рано от "Продължаваме промяната" започнаха петиция, с която настояват "мантинелите - солети да бъдат заменени с бетонни".

Нека не забравяме за това, че към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Андрей Цеков, изработена от министър Иван Шишков и към момента не може да бъдат поставени тези бетонни мантинели, каза Лачовски. По неговите думи от ГЕРБ са отворени за дебат. И към днешна дата за месеците март, април и май имаме с 25% повече жертви на пътя, което означава, че това вече е тенденция и трябва да се обърне сериозно внимание, допълни Лачовски.