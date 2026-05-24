Йордан Йорданов: Азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството

Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на св. Кирил, заяви той

24.05.2026 | 21:15 ч. 1

Азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството. Това заяви изследователят Йордан Йорданов в предаването "Операция История" по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

"Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената и епохите, които предстоят", посочи гостът на Bulgaria ON AIR. 

За себе си той сподели: "Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на св. Кирил - пиша на български, чета, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с ChatGPT, аз чета литература и книги от библиотеките - навсякъде там е пълно с разкази за българската история".  

За празника той пожела на българите хубава ценностна насока на живота и да заложат на възпитанието и образованието. 

