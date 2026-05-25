5-те кръвни теста, които всяка жена над 40 години трябва да си направи

Можем да преживеем много здравословни промени в средната възраст, но има няколко прости теста, които трябва да вземем предвид, за да ни донесат спокойствие - и важна информация.

Перименопаузата и средната възраст могат да донесат цял ​​набор от симптоми - смазваща умора, мозъчна мъгла, лош сън, тревожност, промени в теглото, лошо настроение и спад на енергията, които внезапно ви карат да се чувствате не на себе си.

Проблемът е, че на много жени се казва, че това е „просто стареене“ или „просто хормони“, когато в действителност има няколко важни здравни маркера, които си струва да се проверят.

„Жените често са много добри в справянето със симптомите“, казва диетологът Ема Бардуел, „но неща като ниско ниво на желязо, проблеми с щитовидната жлеза или лош контрол на кръвната захар могат тихо да се промъкнат в средната възраст и да повлияят значително на това как се чувствате ежедневно.“

Добрата новина е, че няколко сравнително рутинни проверки могат да ви дадат ценна информация за това какво се случва с тялото ви и да ви помогнат да вземате по-информирани решения относно здравето си. „Това е толкова важен период от живота, за да извършите това, което наричам „здравен одит““, казва Ема.

Ето само няколко от тестовете, които е препоръчително да обсъдите с вашия личен лекар, ако сте над 40 години:

1. Феритин, желязо и хемоглобин

Обилните или по-честите менструации по време на перименопаузата могат да доведат до изчерпване на желязото при много жени, без да го осъзнават. Ниските запаси от желязо могат да допринесат за умора, замаяност, лоша концентрация, задух, косопад, синдром на неспокойните крака, сърбеж по кожата, тревожност и чувство на постоянна умора.

Феритинът е особено важен, защото отразява нивата на желязото, които сте съхранили, а не само това, което циркулира в кръвта през този ден. Технически може да попаднете в „нормални“ диапазони, но все пак да се чувствате симптоматично, ако запасите ви са ниски, поради което винаги е добре да поискате от вашия личен лекар копие от резултатите си. Ема казва: „Добре е феритинът да е в рамките на нормалните нива, вместо да се колебае в долната граница на „нормалното“.

„Много жени предполагат, че са изтощени поради менопаузата, когато всъщност вината е в ниското ниво на желязо. Виждам това постоянно, особено при жени, които са имали обилни менструации или няколко бременности и никога не са възстановили напълно запасите си от желязо след това.“

Храните, богати на желязо, включват червено месо, леща, тофу, боб, тъмни листни зеленчуци и обогатени зърнени храни. Ема препоръчва комбинирането на растителни източници с храни, богати на витамин C, и казва, че избягването на пиене на чай или кафе по време на хранене също може да помогне за подобряване на усвояването. Въпреки това, може все пак да се нуждаете от добавки или в някои случаи от интравенозна инфузия.

2. HbA1c

Този кръвен тест дава общ преглед на средните нива на кръвната ви захар през предходните три месеца и може да помогне за идентифициране на инсулинова резистентност, преддиабет или риск от диабет тип 2.

Хормоналните промени, загубата на мускулна маса, лошият сън и увеличените коремни мазнини по време на менопаузата могат да повлияят на регулирането на кръвната захар. Резултатът е повече енергийни сривове, желание за хранене, глад и постоянно чувство за нужда от лека закуска. Жените често се обвиняват за липсата на воля, но нестабилната кръвна захар може да има огромно влияние върху апетита, енергията и шума от храната. Изграждането на храненията около порция протеин, много богати на фибри растения и някои здравословни мазнини може да помогне за поддържане на по-стабилни нива на глюкоза през целия ден.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg