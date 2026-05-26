Издирват петгодишно дете в Кюстендилско, изчезнало е снощи

За последно е било в черешови масиви с родителите си

26.05.2026 | 09:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Полиция и доброволци издирват петгодишно дете, което снощи е изчезнало в черешови масиви на с. Соволяно, община Кюстендил. 

То е било видяно последно в района на черешарниците на с. Скриняно, каза за БТА кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и призова всеки, който има възможност, да се включи в издирването.

Момчето е в неизвестност от 18:30 часа в понеделник, когато заедно със семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил тревата, а майката и сестричката на изчезналото момче са били заедно, разказа Атанасов.

Акцията по издирването продължи цяла нощ и не е прекъсвана, каза кметът. За участие в акцията призова и кметът на съседното село Соволяно Пламен Илиев.

