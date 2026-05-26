Празнува една легенда, една епоха - Нешка Робева чества 80-годишен юбилей

Тя е най-успялата българска треньорка по художествена гимнастика на XX век

26.05.2026 | 09:40 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей.

Тя е успешна треньорка по художествена гимнастика през 80-те и 90-те години на ХХ век. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските „златни момичета“, както и развитието на световната художествена гимнастика.

Като хореограф Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа.

"Днес празнува една легенда. Една епоха. Едно име, превърнало се в символ на българската художествена гимнастика.

Честит 80-годишен юбилей на Нешка Робева - най-успялата българска треньорка по художествена гимнастика на XX век!

Под нейно ръководство България покори света. Стотици медали, световни и европейски титли, незабравими композиции и цели поколения „златни момичета“ оставиха завинаги своя отпечатък в историята на спорта. Нешка Робева не просто създаваше шампионки. Тя създаваше характери, дух, сила и вдъхновение. Тя превърна българската школа в еталон за красота, класа и съвършенство", написаха от БФХГ във фейсбук.

БФХГ ще организира специално събитие по повод 80-годишния юбилей на Нешка Робева по време на предстоящото Европейско първенство във Варна.

Нешка Робева 80-годишен юбилей
