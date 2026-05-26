Почина младият художник Деян Янев

Той напусна този свят ненадейно

26.05.2026 | 10:20 ч.
Снимка: СБХ

Ненадейно напусна този свят младият художник Деян Янев, съобщиха от Съюза на българските художници. 

Деян Янев е роден през 1984 г. в София. Завършва Национално училище за изящни изкуства „Акад. Илия Петров“ през 2002 г. Продължава обучението си с бакалавърска (2006) и магистърска степен (2008) по живопис в Национална художествена академия в София.

Деян Янев е сред учениците на проф. Андрей Даниел. Специализира във Виенската художествена академия за изящни изкуства (Akademie der bildenden Künste Wien), а през 2012 г.е резидент в Сите Дез Арт (Cité internationale des arts), Париж. 

Деян Янев е член на Съюза на българските художници, секция „Живопис“. Отличаван е с награди за живопис, участва в множество групови и реализира редица самостоятелни изложби.

