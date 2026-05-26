Спират водата в част от град Нови Искър утре

На 27 май (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Кумарица“, гр. Нови Искър се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Банска“, ул. „Китка“, ул. „Зенит“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Хаджи Димитър“ кръстовището с ул. „Банска“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства.