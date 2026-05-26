Откриха издирваното петгодишно дете живо и здраво

То изчезна снощи в черешов масив

26.05.2026 | 10:02 ч. Обновена: 26.05.2026 | 10:03 ч. 2
Снимка: БГНЕС

5-годишният Маурисио, който бе издирван в Кюстендилско, е намерен жив и здрав. Той изчезна снощи около 18:30 часа в района на черешовите масиви край село Скриняно, където е бил със семейството си. 

По думите на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, бащата е косил тревата, а майката и сестричката на момчето са били наблизо, когато детето е изчезнало.

Търсенето е продължило без прекъсване през цялата нощ. В акцията са били включени и дронове, а е бил очакван и самолет за оглед от въздуха.

Районът на издирването е обхващал местностите около селата Скриняно, Соволяно и Шишковци. След продължилата часове акция детето е било открито.

мвр полиция издирване Кюстендил
