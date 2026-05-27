Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам

Мюсюлманите отбелязват в продължение на три дни Курбан Байрам - един от големите мюсюлмански празници в годината.

В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на Районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садуллов: "Този, който коли курбан, традиционно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част – на непознати и на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.", предава БНР.

Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките.