Тръмп назначи бившия главен прокурор Пам Бонди в консултативен комитет за изкуствения интелект

Американският президент Доналд Тръмп е назначил бившия главен прокурор и правосъден министър на САЩ Пам Бонди в консултативен комитет за изкуствения интелект към Белия дом, съобщи изданието "Аксиос", цитирано от Ройтерс.

Засега Белият дом не е отговорил на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

През февруари Тръмп уволни главният прокурор Пам Бонди след бурен мандат в Министерството на правосъдието.

Бонди бе уволнена след продължителни спорове относно начина, по който е работила с досиетата на Джефри Епстийн, тъй като администрацията беше обвинена в липса на прозрачност.