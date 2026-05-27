IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Тръмп назначи бившия главен прокурор Пам Бонди в консултативен комитет за изкуствения интелект

Засега няма коментар от Белия дом

27.05.2026 | 07:14 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп е назначил бившия главен прокурор и правосъден министър на САЩ Пам Бонди в консултативен комитет за изкуствения интелект към Белия дом, съобщи изданието "Аксиос", цитирано от Ройтерс.

Засега Белият дом не е отговорил на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Свързани статии

През февруари Тръмп уволни главният прокурор Пам Бонди след бурен мандат в Министерството на правосъдието.

Бонди бе уволнена след продължителни спорове относно начина, по който е работила с досиетата на Джефри Епстийн, тъй като администрацията беше обвинена в липса на прозрачност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Пам Бонди консултативен комитет изкуствения интелект
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem