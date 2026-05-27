Проблемът със Световното първенство, който може да наруши целия спорт

Климатичните промени представляват заплаха за бъдещето на спорта, тъй като екстремните метеорологични условия могат да затруднят децата да се учат и да практикуват спорт, и могат да намалят участието в спорта и търсенето на спортни стоки, което ще се отрази на спортната икономика. След миналогодишното опасно горещо и влажно Световно първенство на ФИФА за клубове в САЩ, вниманието се насочи към това как ръководството на футбола би могло да се справи с екстремната жега по време на най-голямото си турнир досега: Световното първенство на ФИФА през 2026 г., което ще започне на 11 юни. Голяма част от вниманието беше насочено към това как температурите биха могли да повлияят на футболистите, но събитието ни напомня, че тези, които са в реална опасност, са феновете и играчите на бъдещето, пише Лара Уилямс, колумнист на Bloomberg.

По-малко от месец преди първия съдийски сигнал имаме по-добра представа за рисковете, свързани с жегата, пред които са изправени 16-те места за провеждане на турнира в САЩ, Канада и Мексико. Една четвърт от мачовете вероятно ще се играят при условия, при които температурата на мокрия термометър (мерна единица за ефективността, с която тялото може да се охлажда) надвишава 26 °C – ниво, считано за опасно и налагащо многобройни паузи за охлаждане, според анализ на World Weather Attribution, международно научно сътрудничество, което оценява възможното влияние на климатичните промени върху екстремните метеорологични явления. Очаква се около пет мача да се състоят при температура на мокрия термометър от 28 °C – праг, при който Американският колеж по спортна медицина препоръчва отмяна или отлагане. На пресконференция един от изследователите, участвали в проучването, описа тези цифри като „консервативни“, което означава, че реалността може да е много по-лоша.

Все още нямаме яснота относно политиката на ФИФА по отношение на жегата. Организацията обяви триминутна почивка за хидратация на полувреме, независимо от температурата. По време на миналогодишното Световно първенство за клубове ФИФА разреши допълнителни почивки за охлаждане при температура на мокрия термометър от 28 °C, но едва след намесата на Международната федерация на професионалните футболисти. Нито една от тези мерки не е адекватна.

Все пак, макар играчите да изпитват затруднения, по-вероятно е да видим мудни и скучни мачове, тъй като най-добрите футболисти в света ще регулират темпото си, за да се справят с жегата, отколкото да станат жертви на медицински спешни случаи. Това са елитни, аклиматизирани спортисти, а характерът на футбола, който се състои от спирания и стартирания, е различен от, да речем, бягането на дълги разстояния — вижте: драматичния финал на Джони Браунли на финала на Световната серия по триатлон 2016 в Мексико.

Вместо това, истинската опасност е за феновете. Освен че са в отлична форма, футболистите и другите елитни спортисти се наблюдават отблизо от медицински специалисти. Същото не може да се каже за зрителите. На Световното първенство се очаква между 5 и 7 милиона души да гледат мачовете на живо. Тази огромна група ще има разнообразни нива на физическа подготовка, демографски характеристики и съществуващи заболявания, които могат да ги направят по-уязвими към жегата.

Дори ако мачът се проведе в един от трите стадиона с климатизация, феновете ще бъдат изложени на жегата, докато пътуват към и от събитието, стоят на опашки за дълго време или гледат от фен зоните на открито. Вероятно те също няма да следват най-добрите практики за справяне с високите температури. В крайна сметка бирата не е много хидратираща.

Осигуряването на безопасността на хората не е ракетостроене.

ФИФА трябва да гарантира, че водата е лесно достъпна и безплатна. Около стадионите и във фен зоните трябва да се осигурят места за охлаждане и сянка, а рисковете от жегата и начините за справяне с тях трябва да бъдат добре комуникирани. Но тъй като организацията едва ли взема на сериозно безопасността на играчите, няма да е изненада, ако здравето на зрителите остане на заден план.

Също така твърде често се пренебрегва: опасността, която екстремните метеорологични условия представляват за спорта, не се ограничава до големите спортни събития, тя заплашва и участието като цяло. Децата не могат да се научат да играят футбол на наводнено игрище; по-трудно е да се тича безопасно по време на гореща вълна. Ако едно правителство трябва да насочи ресурси към реагиране на климатични кризи, остават по-малко средства за финансиране на спортни инициативи в общността.

Глобално проучване на IPSOS от 2021 г. установи, че макар повече от половината от хората да заявяват, че желаят да се занимават с повече физическа активност, 17% посочват неблагоприятните метеорологични условия като основна пречка. При настоящите тенденции, според доклад на Световния икономически форум, комбинираното въздействие на влошаващата се физическа неактивност, климатичните промени и загубата на природа може да намали годишните приходи на спортната икономика с до 14% (или 517 милиарда долара) до 2030 г., като този процент ще се повиши до 18% до 2050 г., главно поради намаленото участие в спортни дейности и по-ниското търсене на спортни стоки.

Кевин Векеса, кенийски играч по ръгби седем, каза пред The Guardian, че е трябвало да отмени безплатна тренировка по ръгби, която е провеждал в училище в обикновено зелена и плодородна част на Кения, когато е открил "неподходящо за игра сухо игрище". Учениците му казали, че е било така от месеци. Ако децата не могат да се наслаждават на тичането с топка за ръгби, откъде ще дойдат най-добрите играчи на бъдещето?

Анализ на нестопанската организация "Football for Future" разгледа климатичните прогнози за 18 места по света, където играчи като Дейвид Бекъм, Килиан Мбапе и Лионел Меси са започнали своето футболно пътешествие. Установено е, че до 2050 г. броят на дните в тези региони с глобална температура на мокрия термометър от 32 °C ще се увеличи с 45%, докато се прогнозира, че дните, в които глобалната температура на мокрия термометър надвишава 35 °C, ще се увеличат с 150%. Никой не иска да тренира дриблинг при такива условия.

Ако бъдещите ни спортни суперзвезди и дори обикновените фенове не могат да тренират нормално, бъдещето на спорта изглежда мрачно. Но това отива по-далеч от икономическите и здравните последици. Да си активен е забавно. Така че климатичните промени не са само заплаха за нашата безопасност и благополучие, но и за простото удоволствие от живота ни.