Как Русия се стреми да дестабилизира Запада със свински глави и секс кукли

Отрязаните свински глави лежат на маса, а върху муцуните им е изписано със синьо "Макрон". До няколко часа руски агенти ще ги доставят пред входовете на девет джамии в центъра на Париж – "когнитивен удар", замислен от тайна PR фирма, свързана с Кремъл, с цел да дестабилизира Франция, пише The Times.

Тази картина идва от изтекли документи, които изглежда разкриват мащаба на планирането около операцията със свинските глави през септември миналата година, както и други руски опити да се посеят раздори и вражда в Европа.

Документите сочат, че Social Design Agency (SDA), ПР фирма, която координира дейността си със екипа на президента Путин, си е поставила за задача да „задълбочи вътрешните противоречия между западните управляващи елити, да стимулира протестната активност сред опозиционните сили, да ескалира антиправителствените протести и да „разбуни“ аморфната част от електората в страните от НАТО и техните сателити“.

От 2022 г. насам европейските държави се борят с нарастващия брой руски тактики за хибридна война, като експлозиите в чешки складове за боеприпаси и саботажа на оптични кабели в Германия, нарушаващ работата на железопътните мрежи.

Казва се, че няколкото десетки изтекли файлове включват вътрешни доклади за планирани и изпълнени мисии, както и екранни снимки на частни разговори от инструмент за сътрудничество на работното място, използван от служители на SDA и руски длъжностни лица.

Те включват подробности за кампания за намеса в изборите в Армения и уличаващи препратки към инцидент в Германия миналата година, при който изпускателните тръби на стотици автомобили бяха запълнени с разширяваща се пяна и бяха осквернени със стикери с надпис "Бъдете по-екологични!", в очевиден опит да се замеси Партията на зелените.

Документите бяха получени от Delfi, естонски новинарски уебсайт, и споделени с Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), колектив за разследваща журналистика в САЩ, който публикува своите констатации.

OCCRP твърди, че е имало и дискусии за два проекта, които или не са били реализирани, или не са били оповестени публично: план за оскверняване на парижкия паметник на генерал Шарл де Гол и приписване на вандализма на украински националисти, както и операция за хвърляне на 30 секс кукли в река Сена с посланието: „Майната на мигрантите!“

Една от водачките е потребителка, която се нарича Кристин Килер, руското изписване на Кристин Кийлър, скандалната английска шоугърл, чиито връзки както с Джон Профумо, държавният секретар по въпросите на войната, така и със съветски военноморски аташе, допринесоха за падането на британското правителство през 60-те години.

Една таблица в файловете идентифицира "Килиър" като София Захарова, висш служител по информационни технологии в руската президентска администрация, изпълнителния офис на Путин. Тя беше санкционирана от ЕС през 2024 г. за работата си с SDA.

Характерът на този контингент не беше ясен, въпреки че е известно, че руското разузнаване поддържа "спящи" агенти в Запада.

Трима мъже от Сърбия бяха осъдени за гротескния номер с прасешките глави в Париж през септември,

като присъдата заключава, че те са били ръководени от „структури на разузнавателната служба на Руската федерация“ в опит да предизвикат безредици и нетърпимост.

Изтеклите документи демонстрират за първи път колко щателно е била подготвена операцията, посочи OCCRP.

Документ, озаглавен "Доклад за операция "Свинска глава", включва снимка – невиждана досега публично – на свинските глави, преди да бъдат разпръснати.

Според документа група от шестима агенти пристигнала в Париж на 7 септември, провела „разведка“ на 8 септември, доставила главите на следващата нощ и след това „успешно напуснала страната“.

Досието съдържа географските координати на джамиите, които в Русия се наричат "цели", както и снимки на свинските глави, поставени на земята пред тях.

Досието съдържа списък с новинарски статии на френски, английски и руски език, които отразяват атаката, като се похвали:

"Операцията получи широко отразяване в световните медии."

Френските присъди срещу сърбите, извършили операцията със свинските глави, установиха, че групата е атакувала и еврейската общност, включително чрез изливане на зелена боя върху парижкия музей на Холокоста и няколко синагоги, както и чрез оставяне на пластмасови скелети при Бранденбургската врата в Берлин, близо до мемориала на Холокоста.