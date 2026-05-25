Шишков: Нямаше тръба за водопровода в Севлиево, цялото правителство я търси

До края на днешния ден трябва да има вода в Севлиево и във всички населени места, които пострадаха от наводненията в Северна България. Това увери регионалният министър Иван Шишков пред NOVA.

След 21:00 часа се очаква да завършат строителните дейности, след което да започне да се пълни водопровода.

"Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тази тръба дойде от "Булгартрансгаз", каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. "Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е", коментира Шишков. Допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.

Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Шишков каза, че са положени огромни усилия. "Включително местните структури на АПИ работиха непрекъснато. Вече съм им разпоредил да направят първия анализ на конструкциите по мостовете. Защото ако някъде наистина имаме конструктивна повреда, трябва да вземем спешни мерки", каза Шишков.

На много места в страната водопроводните мрежи са изключително стари. Трябва да направим огромни усилия, за да можем да подменим водопроводните мрежи, коментира Шишков.

Възстановяването на инфраструктурата в двете области - Габрово и Велико Търново, е започнало от първия момент след оттеглянето на водата, увери Шишков.

"Не само там, на много места инфраструктурата е като след потоп. Утре започва ремонт на пътя Враца-Монтана. Този път е като след потоп", каза Шишков.

В сряда започвало и строителството на магистрала от Русе към Маказа.