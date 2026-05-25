IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Шишков: Нямаше тръба за водопровода в Севлиево, цялото правителство я търси

До края на днешния ден трябва да има вода населеното място

25.05.2026 | 21:57 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

До края на днешния ден трябва да има вода в Севлиево и във всички населени места, които пострадаха от наводненията в Северна България. Това увери регионалният министър Иван Шишков пред NOVA.

След 21:00 часа се очаква да завършат строителните дейности, след което да започне да се пълни водопровода.

"Колкото и абсурдно да звучи във всички складове на ВиК дружествата няма такава метална тръба. И цялото правителство се ангажирахме с една тръба. Тази тръба дойде от "Булгартрансгаз", каза Шишков.

Той обясни, че ВиК дружествата като цяло не използват метални тръби. "Но няма логика в държавата никога да няма резерв. Държавата никога не е била готова и не е имала резерв за каквото и да е", коментира Шишков. Допълни, че също така реките и деретата не са почистени много добре.

Последните два дни е бил в непрекъснат контакт с областните управители на Габрово и Велико Търново. Шишков каза, че са положени огромни усилия. "Включително местните структури на АПИ работиха непрекъснато. Вече съм им разпоредил да направят първия анализ на конструкциите по мостовете. Защото ако някъде наистина имаме конструктивна повреда, трябва да вземем спешни мерки", каза Шишков.

Свързани статии

На много места в страната водопроводните мрежи са изключително стари. Трябва да направим огромни усилия, за да можем да подменим водопроводните мрежи, коментира Шишков.

Възстановяването на инфраструктурата в двете области - Габрово и Велико Търново, е започнало от първия момент след оттеглянето на водата, увери Шишков.

"Не само там, на много места инфраструктурата е като след потоп. Утре започва ремонт на пътя Враца-Монтана. Този път е като след потоп", каза Шишков.

В сряда започвало и строителството на магистрала от Русе към Маказа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Иван Шишков Севлиево наводнение инфраструктура
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem