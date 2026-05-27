Във Враца започват тържествата за Ботевите дни

Начало на честванията за 150-та годишнина от подвига на поета революционер

27.05.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка БНР

С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Сред тях са рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси, предава БНР.

Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг - заря.

Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.

