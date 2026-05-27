Откриха изчезналите във Варна деца

И двете са добре, няма данни за насилие

27.05.2026 | 07:24 ч.
Снимка БГНЕС

Изчезналите във Варна деца бяха открити снощи. Катерина Анова Татова и Кирил Анов Татов се криели в изоставен строеж. Децата са добре, няма данни за насилие, направени са им медицински прегледи, предаде БНТ.

Двете деца вече са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Снощи по-малкото сестриче, също бе изведено от средата и настанено в "Дом Майка и дете".

Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си.

