Оставката на Сарафов имала и личен момент, иска да е редови следовател

Усилията трябва да са насочени най-вече към модернизиране на нормативната уредба, а не само към персонални промени

27.05.2026 | 10:04 ч. Обновена: 27.05.2026 | 10:04 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Днес депозирах заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъда предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването и да бъда възстановен като редови следовател, съобщи Борислав Сарафов в позиция, разпространена до медиите от прокуратурата. След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност, добави той.

Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл, посочи Сарафов.

Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на НСлС, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано, казва Сарафов. 

Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи, коментира той. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи, добави той.

