Ганев: Очаквам изравняване на търсене и предлагане при имотния пазар

Въпреки спада в обема сделки, за София първото тримесечие е най-силното от 2007/8 г. насам с изключение на 2025 г. Ситуацията на имотния пазар никак не е тежка. Данните за разрешенията за строеж показват една добра тенденция на промяна спрямо момента от миналата година, когато строителството на нови сгради изоставаше. Ако няма геополитическа драма, в края на годината може да бъдем свидетели на едни нормални ръстове на цените от 5-8%. Това коментира Добромир Ганев от сдружение "Недвижими имоти" в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадионов.

Очакванията на имотния пазар бяха за намаляване на ръстовете при обема от сделки, което да се отрази и на цените. Това, което никой не успя да предвиди, са някои проблеми, свързани с геополитика, в лицето на войната с Иран. Част от купувачите и продавачите имат притеснения.

Обемът от сделки през първото тримесечие намаля с повече от очакваните 10% (София – 13%, Бургас и Варна – 20-на). Пловдив се справи по-добре.

За София обаче първото тримесечие е най-силното от 2007/8 г. насам с изключение на 2025 г. Нещата във Варна и Бургас са по-драматични в сравнение с предходни периоди.

„Ситуацията на имотния пазар никак не е тежка.“

Данните за новото строителство показват една добра тенденция на промяна на онзи миналогодишен момент на изоставане в стартирането на ново строителство (В София ръстът за тримесечието е 140% като РЗП, в Бургас – 120%). Миналата година имаше спадове от 30-40% за градове като София и Варна, припомня Ганев.

„Почти 100% от нуждите на София са задоволени от започнатото ново строителство.“

Предлагането би трябвало да успокои ръста на цените. Ако няма геополитическа драма, в края на годината може да бъдем свидетели на едни нормални ръстове от 5-8%.

Има признаци за балансиране на търсенето и предлагането. На пазари като София, Варна, Бургас вече 9 месеца имаме порастване на вторичното предлагане.

Вътрешната следизборна обстановка (стабилно правителство) показва признаци за един балансиран пазар, смята анализаторът.

След едни добри новини от Залива ще се успокоят купувачите. Проблемът беше със страха – те искаха да изчакат.

„Аз съм оптимист, че още към края на 9-месечието ще видим едно изравняване на търсене и предлагане.“

Строителните разходи са с изключителна тежест за пазара, но още по-важно е платежоспособното търсене. Няма как да се понесе продукт, който е извън възможностите на днешния купувач, посочва Ганев.

В момента има притеснения в някой райони на големите пазари, тъй като са се формирали спекулативни купувачи (особено на пазара на зелено).

„Не трябва да се отхвърля вариантът за корекции, свързани с някои пазарни специфики, а такива в момента има достатъчно.“

Считам, че увеличаването на антицикличния буфер на банките от БНБ няма да се отрази значително на желанието им да кредитират.

Доста се говори за влиянието на жилищното кредитиране върху инфлационните процеси. Това не трябва да се омаловажава.

Достъпността в страната се влошава – в последните години на една част от гражданите в големите градове им е все по-трудно да придобиват недвижима собственост, констатира Добромир Ганев.

Трябва да сложим на масата и сивата икономика, много от средствата в която се вляха в имотния пазар.

Цените в страната са в широк диапазон – за областните градове от 990 евро на квадрат до 2600-2700 в София. Има изключително достъпни региони. Средни цени над 2000 евро има само още във Варна. Няколко града са в рамките на 1500-2000 евро, но голямата част са под 1500, а има и такива с около 1000.

С правилни политики достъпността може да се подобри в дългосрочен план, смята Ганев.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria