Зеленски праща писмо до Тръмп заради критичен недостиг на ПВО

Президентът Володимир Зеленски изпрати писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, в което предупреждава за влошаващия се недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, особено на противобалистични ракетни възможности, съобщават украинските медии.

Призивът идва в момент, когато Русия засилва масовите си въздушни атаки срещу Украйна и публично заплашва с нова вълна от удари с голям обсег срещу Киев, включително атаки срещу това, което Москва определи като "центрове за вземане на решения“ на Украйна.

"Що се отнася до противовъздушната отбрана срещу ракети, ние разчитаме на нашите приятели. Що се отнася до защитата срещу балистични ракети, ние разчитаме почти изключително на Съединените щати", се казва в писмото на Зеленски.

Украинските власти се опасяват, че ограниченото предлагане на прехващачи Patriot и други системи, предоставени от Запада, може да се затрудни да издържи на бомбардировки.

"Наистина е трудно, когато става въпрос за противобалистична отбрана“, каза пред Kyiv Independent човек, запознат с въпроса.

Според официалния представител посланикът на Украйна в Съединените щати, Олга Стефанишина, е разпространила писмото до Белия дом, председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и други членове на Конгреса.

Съобщението отразява и нарастващата загриженост на Киев относно трудностите при осигуряването на оръжия чрез програмата "Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL), която позволява на съюзниците от НАТО да финансират закупуването на американско оръжие за Украйна.

"Настоящият темп на доставки чрез програмата PURL вече не отговаря на реалността на заплахата, пред която сме изправени. Моля за вашата помощ за защита на небето на Украйна от руски ракети", се казва още в писмото.

"Аз, от името на украинския народ, с уважение моля президента и Конгреса на САЩ да продължат да се ангажират и да ни помогнат да осигурим този жизненоважен инструмент за защита срещу руския терор - ракетите Patriot PAC-3 и допълнителните системи – за да спрем руските балистични ракети и други руски ракетни атаки", казва Зеленски.

Последното мащабно нападение на Русия подчерта нарастващия натиск върху противовъздушната отбрана на Украйна. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 90 ракети и 600 дрона по време на масивна нощна атака на 24 май.

Зеленски инструктира командира на военновъздушните сили Никола Олешчук на 16 април спешно да се свърже с партньорските страни, които са обещали ракети Patriot и други доставки за противовъздушна отбрана, тъй като запасите от прехващачи на Украйна продължават да намаляват.

Директивата е издадена след предупреждението на Зеленски, че доставките на произведени в САЩ ракети Patriot са достигнали критично ниво.

Москва все по-често съчетава военна ескалация с публични заплахи. Русия обяви планове за пореден кръг от масови удари с голям обсег срещу Киев на 25 май, описвайки атаките като отмъщение за украински удар в окупираната Луганска област.

Русия твърди, че украинският удар е поразил общежитие, докато Киев заяви, че е бил насочен към руски команден център за дронове.

Руският външен министър Сергей Лавров е заявил на държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на телефонен разговор на 25 май, че Москва планира удари по украински „центрове за вземане на решения“ и е призовал Вашингтон да евакуира посолството на САЩ в Киев.

В писмото си Зеленски казва, че небето над Украйна може да бъде защитено.

"По-голямата част от руските ракети могат да бъдат спрени“, каза украинският президент.