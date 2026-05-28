EasyPay - oт касов оператор до доставчик на всякакви платежни услуги

Пазарът на платежни услуги в България се развива изключително динамично през последните години. Според най-актуалните данни на Българската народна банка в страната има приблизително 7 милиона издадени дебитни карти, като броят им продължава да расте заедно с увеличаването на безкасовите плащания. Все по-голям дял от потребителите използват мобилни приложения, дигитални портфейли, виртуални карти, онлайн и безконтактни плащания.

Приблизителните оценки показват, че fintech и небанковите играчи вече формират между 15% и 20% от активните ежедневни картови разплащания в България, особено сред по-младите потребители и хората, които използват международни дигитални услуги.

На този фон EasyPay постепенно разширява своето присъствие отвъд традиционните касови услуги и започва да развива собствена екосистема от платежни решения и картови продукти. Компанията предлага две карти - съвместно с Bcard и Mastercard. Към настоящия момент техният брой надвишава 500 000, което означава пазарен дял между 25 и 30% от картите в небанковия сектор.

И двете платежни карти са насочени основно към масовия потребител, но подходът е различен от традиционния. Фокусът е върху липсата на месечни такси за поддръжка и издаване на момента. Друго ключово предимство е касовата мрежа от над 3900 обекта в цялата страна, от които потребителят може да вземе една от двете карти. По информация на EasyPay повече от 60% от картите са издадени в малки населени места извън основните градове, което означава, че продуктът работи и задоволява потребността на клиентите.

Другият голям плюс е собствената мрежа от банкомати - близо 200 в цялата страна. Тегленето с EasyPay карти на тях е без такса, както и вноската до определена сума месечно. Клиентите с регистрирани битови сметки в EasyPay, могат да платят и тях на ATM устройствата без такси. Банкоматите работят и с всички останали карти за основните услуги.

И докато масово fintech компаниите работят само в дигитална среда и нямат физическа инфраструктура, EasyPay комбинира всичко, като по този начин дава на клиентите си свободата да изберат най-удобния за тях начин да се разплатят.