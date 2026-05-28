Бонев: Терзиев да спре стоителството на 22-етажната града в “Младост” СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 21 / 21

Кметът на София Васил Терзиев да издаде заповед за промяна на Подробния устройствен план (ПУП), за да спре строежа на 22-етажната сграда в ж.к. “Младост“, заяви на брифинг председателят на групата на “Спаси София“ Борис Бонев в Столичния общински съвет.

Днес СОС трябва да обсъди върнатото решение от кмета Терзиев за скандалния строеж в “Младост“ на бул. “Александър Малинов“.

СОС не трябва да е брокер на имоти

“Строеж, който ние нарекохме “22 етажа корупция“ и срещу който хиляди граждани категорично се обявиха против”, подчерта Бонев и добави, че Столичната община, кметът на София и СОС не трябва да бъдат брокери на имоти.

Лидерът на СС е на мнение, че икономическата и финансовата изгода за общината не може да бъде аргумент, защото качеството на живот не се измерва с пари, а със зелени площи, детски градини, болници, училища, паркинги, инфраструктура и тротоари. “Точно поради тази причина за рекордно кратко време бяха събрани 2000 подписа от граждани, които казват “не“ на строежа”, добави Бонев.

Общинският съветник подчерта, че вчера се проведе и втори пореден протест срещу издигането на 75-метровата сграда.

“Младост“ не може повече да бъде строителна площадка и арена на икономически интереси“, каза Бонев. Според него изход от ситуацията има и той е кметът Терзиев да издаде заповед за промяна на ПУП на терена, с което да се промени предназначението му в зелена площ.

Бонев даде за пример заповедта на кмета Терзиев, издадена за служебно изменение на Подробния устройствен план за 215-метровия небостъргач до търговския център на бул. “Черни връх“ и бул. „Тодор Каблешков“. При 100% частен терен кметът е издал заповед за промяна на ПУП.

При 92% общински терен кметът мълча две седмици, а когато журналистите го попитаха какво е мнението му, той каза, че икономическият интерес на общината е добре защитен. “Не, кмете, твоята работа отдавна не е да си бизнесмен, който сключва сделки, а да защитаваш обществения интерес“, обърна се Бонев към Терзиев.

Общинският съветник призова столичният кмет да издаде същата заповед и там да бъде предвидено създаването на зелена площ.

БТА припомня, че на 30 април СОС одобри учредяване на правото на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район “Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти. Бъдещият строеж предизвика два протеста на жители на “Младост" и на столицата.