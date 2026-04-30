Борис Бонев за небостъргача: Войната не е загубена

Председателят на групата “Спаси София” Борис Бонев коментира решението на СОС да даде зелена светлина за строеж на 75-метровия небостъргач в “Младост” и е категоричен, че битката все още не претърпяла провал, а войната не е загубена.

“Този случай с 60 хил. кв.м разгърната застроена площ е христоматиен за корупция и за ощетяване на обществения интерес!”, добави пред БНР общинският съветник.

Според крайния вариант на доклада общината, която е собственик на 92 процента от терена, ще получи като обезщетение 30% от построената сграда.

"Общината има пълния контрол да прецени дали там да се строят 22 етажа "корупция", или - не. Нашата теза още от самото начало беше да не се строят. Явно т.нар. “икономическо мнозинство” в СОС (ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, "Синя София" и независими съветници) и икономическите зависимости, проникнали в почти всички партии в Общинския съвет, в случая взеха връх и за съжаление това не е за първи път. Аргументът на вносителите на този доклад - кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин и един от общинските съветници, отцепили се от "Продължаваме промяната" - беше, че има нужда от нова сграда, тъй като сегашната не е достатъчна и е в тежко състояние. Явно е много удобно това оправдание, за да се прокарат интереси за десетки милиони евро”, каза още Бонев.

Позицията на Терзиев

Според Бонев позицията на кмета Васил Терзиев е обидна, защото е мълчал по време на заседанието на СОС, а след това пред журналистите е казал, че предстои да се запознае с казуса.

"Към доклада е приложен договорът между фирмата, собственик на частния имот, и Столична община. Там има 14 страници какво точно очаква частният собственик - с детайли за дограмите и т.н. В частта на Общината, която има 93% от цялото това нещо, има точно 14 думички за това какво очаква - административна сграда за районната администрация. Частникът, който е със 7%, защитава своя интерес с 14 страници, а Общината, с 93%, го защитава с 14 думи. Това е лицето на корупцията", коментира Бонев.

Председателят на "Спаси София" подчерта, че е необходим много по-голям контрол от гражданите върху хората, които избира на различни позиции и в Общината, и в държавата. "Ще направим всичко възможно това решение да бъде обърнато. Веднага след празниците организираме протест в "Младост". Ще затворим бул. "Ал. Малинов" и ясно ще покажем, че гражданите не са съгласни да се допускат очевидни корупционни сделки".