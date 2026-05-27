Освободиха задържания студент от нарко партито в Благоевград

Студентът, който беше задържан като обвиняем за трагедията в Благоевград, вече е освободен. Съдия Диана Узунова не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража" за 20-годишния Александър Георгиев.

Мотивът на съдията е, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на 16-годишното момиче.

До момента най-съществени са свидетелските показания на момчето от компанията, което първоначално е напуснало купона, защото получило удари от студента. Впоследствие въпросният младеж се върнал в апартамента и заварил студента и починалото момиче в момент на интимен контакт малко преди трагедията. Двамата се смеели неадекватно, а по това време домакинът на купона, който малко по-късно също пада от петия етаж, бил в банята. Какво се е случило след това на този етап остава загадка.

Припомняме, че младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал “Струмско“. На парти в апартамента са били четирима младежи.

Единият излиза, а по-късно от петия етаж пада и загива 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е настанено в "Пирогов" с тежки наранявания.