Министър Демерджиев: Цялата "сарафовщина" губи сила

Оставката на Сарафов е реформа, каза още министърът

27.05.2026 | 14:35 ч. 14
БГНЕС

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира оставката на Борислав Сарафов и по думите му тя не трябва да се определя като реформа.

“Тя обаче е ясен знак, че цялата “сарафовщина“ в съдебната система си дава сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява – също“, се казва още в поста на Демерджиев във Фейсбук.

Според министъра “сега идва голямата задача да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор. “Прогресивна България“ не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна“, пише още Демерджиев.

 

Иван Демерджиев МВР Борислав Сарафов оставка сарафовщина
