Болестта с хиляда лица: Какви са симптомите на множествената склероза

Утре е Денят на множествената склероза, а у нас между 7 хиляди и 12 хиляди души живеят с тази болест. Заболяването е типично за младите хора. В България средната възраст на диагностициране е 31 години.

"Ако знаехме причините, щеше да има и реално лечение. Това е заболяване на хората в активна възраст. Първите проявления може да бъдат и в детска възраст. В България има немалък брой деца с множествена склероза, най-младият пациент е на 6 години", каза Здравка Цветарска от фондация "Множествена склероза - заедно към върха”.

Цветарска също е диагностицирана със заболяването повече от 20 години. По думите ѝ първите симптоми могат да бъдат много леки и еднократни: двойно виждане, загуба на равновесие, нетипична уморяемост, залитания, изпускане на предмети, изтръпвания в краката и ръцете.

Това е "болестта с 1000 лица", пациент с пациент няма еднакъв, отбеляза Цветарска в "България сутрин".

Пристъпът при множествена склероза е възпалителен процес, който разрушава нервните клетки в главния и гръбначния мозък. Когато симптомът се задържи повече от 72 часа, тогава е редно да се потърси лекар, обясни Цветарска.

Как се лекува множествената склероза?

Пред Bulgaria ON AIR тя поясни, че лечението е стандартно в цял свят: кортикостероидна терапия, която подтиска високия имунитет, за да не прогресира заболяването. "Напълно лекуване на тази диагноза няма, има над 15 терапии. Нашите МС специалисти и невролози лекуват както се лекува в Европа и САЩ. Терапиите целят да спрат прогресията на заболяването", коментира Цветарска.

Жените страдат повече от мъжете от множествена склероза. Автоимунните заболявания са повече при жените.

В България всички терапии се поемат от НЗОК, но има критерии, не всеки пациент е подходящ за терапиите.

Психиката е много важна

Цветарска добави, че психиката на човек е много важна. “Когато реши, че ще се справи, трудно и с помощ, но се справя. Съдбата обича смелите. Абревиатурата МС се шегуваме, че е "много смели", "много силни”.

Тя добави, че има периоди на обостряне на болестта и на дълга ремисия, заболяването се влияя много от стреса и от натоварванията - психически и физически такива. Цветарска смята, за заболяването идва при нас, за да се грижим по-добре за себе си.

"С тази диагноза се живее пълноценно, можем да правим всичко, което правим и без МС. Все пак трябва да се щадим от прегрявания и претоварвания", подчерта гостът.

