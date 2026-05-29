Радев: Мини "Марица-изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" ще продължат да работят до 2038 г.

Мини "Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ще продължат да функционират до 2038 г., а Европейската комисия е приела предложените от България реформи в енергийния сектор. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание.

По думите му правителството е успяло да убеди Европейската комисия в целесъобразността на реформите, така че да бъдат защитени интересите на работещите в сектора и да бъде гарантиран плавен процес на рекултивация и трансформация.

"Успяхме също така да договорим и реформата във водния сектор, така че да бъдат защитени интересите и на българските общини", каза премиерът.

Радев посочи, че очаква България да успее да усвои "огромна част" от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, ако бъде положена "много усилена работа" до края на август. "Това означава никаква ваканция за Министерския съвет", добави той.

Язовир "Яденица"

Министър-председателят съобщи още, че след дълги години на блокиране Европейската комисия ще даде "зелена светлина" на екологичната оценка за язовир "Яденица". По думите му това ще отвори възможност за строителство с 50%, а вероятно и с по-голямо европейско участие, както и за увеличаване на енергийния капацитет на проекта.

Плана за справедлив преход

Радев коментира и Плана за справедлив преход, по който могат да бъдат привлечени средства за трите въглищни региона. "Европейската комисия е готова да отпусне средствата, ако ние заработим с много по-големи темпове“, заяви той. В тази връзка премиерът съобщи, че на следващото заседание ще покани кметовете на Стара Загора, Перник и Кюстендил, за да бъдат обсъдени идеи за нови индустриални зони, иновативни проекти и разкриване на работни места.

Инфраструктурната свързаност

Радев каза още, че е договорено с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен България, Гърция и Румъния да представят съвместни проекти по трансграничното сътрудничество и инфраструктурната свързаност.

Той добави, че следващата седмица в България се очаква да пристигне гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис за разговори по темата. По думите му се очаква и Румъния да излъчи ново правителство, с което разговорите да продължат.