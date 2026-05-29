5 лесни и вкусни италиански рецепти на Стенли Тучи от "Дяволът носи Прада"

Има хора, които просто говорят за храна, а има и такива, които успяват да ви накарат да почувствате вкуса ѝ още преди да сте сложили нещо на масата. Именно това направи Стенли Тучи в поредицата „В търсене на Италия“ – превърна обикновените рецепти в истории за семейство, традиции и култура.

Всяко ястие в неговото кулинарно пътешествие разказва за различен регион, различен характер и различна част от италианската душа.

Хубавото е, че не е нужно да резервирате самолетен билет до Амалфи, Тоскана или Болоня, за да опитате тези вкусове. Някои от най-запомнящите се рецепти от „В търсене на Италия“ могат да бъдат приготвени и у дома. Тези лесни италиански рецепти комбинират простота и впечатляващ вкус – точно както го правят италианците.

5 лесни и вкусни рецепти на Стенли Тучи, които ще ви пренесат в Италия

Спагети ала Нерано – кремообразната паста с тиквички от Амалфийското крайбрежие

Сред най-популярните рецепти от Стенли Тучи е пастата ала Нерано – едно на пръв поглед скромно ястие, което се превръща в абсолютна кулинарна магия.

Необходимите продукти:

350 г спагети

500 г тиквички

150 г твърдо сирене

2 скилидки чесън

пресен босилек

зехтин

сол

черен пипер

Начин на приготвяне:

Нарежете тиквичките на тънки колелца и ги запържете до златист цвят. Оставете ги върху кухненска хартия.

Сварете спагетите в подсолена вода до степен ал денте.

В тиган загрейте малко зехтин и задушете чесъна. Добавете тиквичките, пастата и малко от водата, в която са се варили спагетите.

Прибавете настърганото сирене постепенно и разбърквайте, докато се получи фин кремообразен сос.

Поръсете с босилек и черен пипер.

