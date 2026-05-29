Младежът от Благоевград, паднал от балкона след парти, е извън реанимация

17-годишният младеж от Благоевград, който се бореше за живота си след партито с LSD, вече е изведен от реанимация. Той бе приет в болницата след трагичния купон, при който загина 16-годишно момиче.

Момчето е настанено в неврохирургията на "Пирогов" в стабилно състояние, контактен и адекватен.

Случаят, при който момичето от града загина след падане от петия етаж на жилищен блок, а непълнолетно момче пострада също след падане от апартамента, доби широк обществен отзвук.

При гледане на искането за задържане под страна на обвиняемият в Окръжен съд – Благоевград стана известно, че четирима младежи - обвиняемият, починалото момиче, пострадалият младеж и още един младеж, се събрали на 23 май в апартамента на пострадалото впоследствие момче. Установено е, че и четиримата са употребили наркотични вещества и по-конкретно LSD.

В сряда, когато беше разгледано искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемият, състав на Благоевградския окръжен съд остави искането без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно. Решението предизвика отзвук в социалните мрежи, а от Окръжен съд – Благоевград изпратиха позиция до медиите, във връзка с определението.

От прокуратурата съобщиха, че държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия А.Г. по отношение на настъпилия тежък резултат. От там посочват, че по делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението, съобщават от прокуратурата и допълват, че протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.