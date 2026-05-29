Прокуратурата протестира мярката на обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград

Окръжна прокуратура – Благоевград изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия по дело за извършено умишлено убийство на 16-годишното момиче.

Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия Александър Георгиев по отношение на настъпилия тежък резултат.

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението.

Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.

Миналия уикенда непълнолетно момиче загуби живота си, а 17-годишно момче беше настанено в "Пирогов" в тежко състояние. Прокуратурата обвини 20-годишния студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Предполага се, че той е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така момчето. Обвиняемият Александър Георгиев бе пуснат на свобода от съда, поради липса на достатъчно доказателства. Бащата на загиналото момиче се обърна с остри критики към съдията по делото, обвинявайки съдебната система, че защитава обвиняемите, но не и жертвите и техните близки. Трагедията се разигра след купон с дрога, поръчана по интернет.