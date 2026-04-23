Лятото идва, почивките също: Подгответе се за "много, много скъпи“ самолетни билети

Ако въпреки кризата в Близкия изток, все пак сте решили да пътувате в чужбина през летните месеци, е много вероятно да се сблъскате или с отменени полети, или с “много, много скъпи билети“, предупредиха енергийни служители.

Европейският комисар по енергетика Дан Йоргенсен предупреди туристите да се подготвят за смущения и по-високи цени, тъй като авиокомпаниите коригират разписанията и разходите, за да покрият по-високите разходи за гориво.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) смята, че физическият недостиг на гориво за реактивни самолети може да започне през юни поради продължителното блокиране на Ормузкия проток на фона на войната в Иран.

Превозвачите обявяват повишени цени на билетите, а част от самолетните компании са обявили, че може да се наложи да ги увеличат с до 20%, за да компенсират скока в цената на горивото.

"За съжаление е много вероятно почивките на много хора да бъдат засегнати, било то от отменени полети, било то от много, много скъпи билети. Дори и да направим всичко възможно, ако горивото за реактивни двигатели го няма, значи го няма", каза еврокомисарят пред Sky news.

"Това е преди всичко криза на цените, а не криза на доставките, но за съжаление не можем да бъдем сигурни, че ще предотвратим криза на доставките, особено на горивото за реактивни двигатели в бъдеще, ако кризата продължи", каза Йоргенсен.

Ако утре има мир...

"Ако утре имахме мир и Ормузкият проток се отвори, мисля, че ще се справим и без това да се случи, но трябва да кажа, че дори в най-добрия случай ценовата криза ще продължи доста време", добави експертът.

Шефът на МАЕ Фатих Бирол разказа как Европа получава около 75% от реактивното си гориво от Близкия изток, но сега това е "нула“, тъй като се опитва да увеличи вноса от САЩ и Нигерия.

Той също така каза, че анулираните полети от някои авиокомпании, може да са "само началото“, тъй като търсенето се увеличава с 40% през пиковия летен сезон.

"Европа получава около 75% от реактивното си гориво от рафинерии в Близкия изток и това е почти нула, а останалото идва от някои големи азиатски страни, които нямат ограничения за износ", каза Бирол пред CNBC и добави:

"Европа сега се опитва да го получи от САЩ и Нигерия. Ако не успеем да внесем допълнителен внос в Европа от тези страни сега, ще се сблъскаме с затруднения в бъдеще".