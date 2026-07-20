Горивата скачат плавно, дизелът мина над 1,60 евро

Цените на горивата се повишават плавно у нас, имаме и стари наличности.
"Когато има търсене на нещо на пазара, то винаги се намира. Горива има – доказано е, че има поне за следващите 100 години. Всичко е на пазарни принципи. В момента цените се повишават доста плавно, имаме и някакви стари наличности. Много се надявам ситуацията да се успокои, да има мирно споразумение и да видим по-ниски цени на колонките. В ЕС имаме едни от най-евтините горива. В съседна Сърбия горивата са малко по-скъпи, отколкото при нас. С най-ниския акциз нашите горива са сред най-евтините на колонка. Що се отнася до цените на едро, в цяла Европа маржовете са много малки. Цените са абсолютно нормални на база на това, което се случва с международните цени на пазарите", заяви пред БНТ заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
Дизелът мина над 1,60 евро на литър, като на различните бензиностанции се продава между 1,61 и 1,66 евро. Бензинът е над 1,50, което е увеличение за последните 17-18 дни с повече от 15 цента при дизела и с около 4-5 цента при бензина.
"Това са фактите към този момент – не са много оптимистични. През последните 20 дни имаме увеличение на борсовите цени с над 20 цента при дизела и над 11 цента при бензина, което все още не се е отразило на колонките. Предполагаме, че до края на седмицата ще виждаме по-високи цени. Ако ситуацията се задълбочи, е много вероятно да виждаме барел за около 100 долара", прогнозира Хаджимитров.
По отношение на световните пазари той заяви, че в момента за Щатите е изгодна цена над 90 долара, защото те контролират както техния нефт, така и венецуелския. В същото време обаче цените на горивата в САЩ са високи, което не е добре на местно ниво.
"Мисля, че трябва да има някакъв баланс, при който около 85 долара за барел ще устройва всички играчи на пазара", допълни още експертът.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.