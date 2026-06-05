"Възраждане" внесе предложение за закриване на Комисията по досиетата

В кулоарите на Народното събрание лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов съобщи, че партията е внесла предложение за закриване на Комисията по досиета. По думите на депутата тази комисия “на практика не работи”.

“Това е един политически санаториум, в който се уреждат верни партийни другари или политически пенсионери. В който се устройват хора, които получават огромни заплати, които са най-малкото като заплата на депутатите, в някакви случаи надвишават дори министерски заплати“, обясни Костадинов.

Лидерът на “Възраждане” добави, че бюджетът на комисията за миналата година възлиза на 5 милиона и 300 хиляди лева, но това далеч не е единственият подобен случай, “защото в нашето финансово министерство се разпределят бюджетите на повече от 150 подобни такива институции”.

“Един от основните моменти в риториката на новото правителство е свързан с преразхода в държавния бюджет. Говори се вече за свърхдефицит, за който разбира се ние от поне две години говорим”, каза още Костадинов и допълни, че още през 2009 г. по времето на Симеон Дянков, министър на финансите в първото правителство на ГЕРБ, той е правил съкращения в бюджетите на музеи, читалища, галерии, БАН и други институции.

“Нещо подобно виждаме, че се случва и сега, а същевременно в държавния бюджет има пера, които са изключително безцелни, а същевременно се харчат не милиони, а стотици милиони“, каза той.

Всяка година България плаща милиони левове за най-различни членски вноски в международни организации, към които нашата държавна на практика няма абсолютно никакво участие, каза Костадинов и даде пример с асоциация, която се бори за запазването на популацията на китове в Северния океан, за която България плаща по около 100 хиляди лева.

“Ако българските управляващи искат действително да избегнат процедурата по свърхдефицит, нека бъдат така добри първо да орежат разходите в абсолютно безсмислените държавни учреждения и ведомства и едва след това да посягат на пенсионерите и майките”, добави Костадинов.