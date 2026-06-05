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Демография и липса на кадри: Пазарът на труда изпитва все по-голям натиск

Офелия Кънева: Правим политика за млади хора без млади хора

05.06.2026 | 11:53 ч. 10

Демографската картина в България изисква спешни мерки - 100 излизащи от пазара на труда се заместват от едва 69 младежи. Според Офелия Кънева от Икономическия и социален съвет това е резултат именно от демографска криза, механична миграция и ред други фактори.

Според Кънева начинът на разпределение на разходите в НОИ за социална обезпеченост е един от най-модерните и не допуска пропуски. В предаването “България сутрин” експертът подчерта, че имаме нужда от млади хора, които да генерират средства за по-възрастните поколения. 

“Трябва да се отчете и оскъпяването на живота”, отбеляза Кънева.

Активно ангажирани млади

"България е първа или втора в Европа по активно ангажирани млади хора на пазара на труда. Невинаги техните компетенции са адекватни на нуждите на пазара на труда и индустрията, както и на метаморфозите в реалните професии. Проблемът е, че младите хора у нас трябва да сменят няколко професии, преди да станат възрастни. Трябва да гарантираме гъвкавост и да не губим времето на нашата индустрия и общество", обясни специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Кънева е на мнение, че трябва да има по-голяма прозрачност на данните по отношение на движението в индустрията и на пазара на труда, за да се ориентират по-добре младите хора в професиите.

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"В Европа сметката се прави още след 10-годишна възраст в образователната система. При нас очакваме да видим рейтинга на училищата или приятелката къде се е записала. Трябва да поддържаме по-добър диалог с младите хора за атрактивността на различните професии", изтъкна тя.

Икономическия и социален съвет е разработил анализ и за дуалното обучение, който показва, че работодателите страдат от подкрепа в тази посока. Кънева посочи, че посланията на младите хора трудно се чуват от обществото. 

"Правим политика за млади хора без млади хора. Колкото повече са включени младите хора в решаване на казусите, толкова по-бързо ще се справим с вакуумните пространства", добави тя. Кънева е на мнение, че България произвежда достатъчно количество кадри, но трудно може да ги ангажира адекватно на пазара на труда.

Гледайте видеото с целия разговор.

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Тагове:

пазар на труда криза демография млади кадри работодатели
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