Конкуренция за кадри: Бизнесът е притиснат от недостига на работна ръка

Недостигът на работна ръка продължава да бъде един от най-сериозните проблеми пред българския бизнес. В момента има огромна международна конкуренция зи привличане на кадри. Образованието е основният инструмент при подготовката им, заяви предприемачът Марин Демировски в студиото на "България сутрин".

"Ситуацията към момента е непроменена.

Недостигът на кадри е огромен, може би най-големият проблем на бизнеса.

И това е, може би, бъдещо предизвикателство на българската и европейската икономика", каза Демировски.

По думите му компаниите все по-трудно намират служители, особено за позиции, изискващи физически труд, а демографската криза допълнително задълбочава проблема.

Според него

изкуственият интелект вече е неизменна част от ежедневната работа на компаниите

и помага за по-бърз анализ на данни, подбор на персонал и развитие на маркетинга.

"Изкуственият интелект вече не е бъдеще. Той е ежедневен инструмент на бизнеса. Той помага бизнесът да е по-бърз, по-ефективен, по-динамичен. Работи с анализ на данни, помага в подбора на хора, също така подпомага маркетинга. Обаче той не замества реалната човешка сила", категоричен бе Демировски в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той смята, че бизнесът е принуден да търси алтернативни източници на кадри и затова все повече компании разчитат на работници от трети страни.

По думите му в България вече работят хора от държави в Централна Азия, както и от Индия, Непал, Бангладеш, Турция и Албания.

Предприемачът подчерта, че международната конкуренция за кадри е огромна и икономиката вече се е превърнала в глобално състезание не само за клиенти, но и за служители.

Като ключов фактор за справяне с кризата Демировски посочва образованието.

"Образованието е основният инструмент при подготовката на кадри. Затова държавната политика трябва да бъде насочена към правилен подбор на образователните програми, които ще произвеждат кадри", посочи гостът.

Предприемачът подчерта още, че бизнесът има интерес от по-тясно сътрудничество с училищата и университетите, включително чрез дуални форми на обучение, при които младите хора могат да съчетават теорията с практика в реална работна среда.

По отношение на административните

процедури за наемане на чуждестранни работници Демировски призна, че бизнесът среща сериозни затруднения.

Според него големият брой компании, които търсят кадри от чужбина, натоварва допълнително институциите и забавя процесите.

Той отбеляза и че бизнес средата в България постепенно се подобрява, като за пример посочи ръста на доходите в София.