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Арестуваха трима за побой над спасител на басейн в Хасково

69-годишният мъж бил нападнат от пияните мъже на 18, 24 и 25 години

22.07.2026 | 10:58 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима мъже на 18, 24 и 25 години са задържани за причиняване на телесна повреда след побой над спасител на басейн в хотел в Хасково, съобщиха от МВР в Хасково.

Сигналът е подаден около 17:30 часа във вторник от управителката на хотела, която съобщила, че трима посетители са нападнали спасителя на басейна. На място са изпратени полицейски екипи, които установили и задържали извършителите, които били във видимо нетрезво състояние.

По данни на полицията конфликтът възникнал след забележка към тримата, отправена от 69-годишния служител. Последвали удари по главата и тялото му. Пострадалият е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение – Хасково, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед, установени са свидетели и са иззети веществени доказателства. Тримата задържани са с полицейска мярка за задържане до 24 часа, предаде БТА.

 

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