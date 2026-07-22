Арестуваха трима за побой над спасител на басейн в Хасково

Трима мъже на 18, 24 и 25 години са задържани за причиняване на телесна повреда след побой над спасител на басейн в хотел в Хасково, съобщиха от МВР в Хасково.

Сигналът е подаден около 17:30 часа във вторник от управителката на хотела, която съобщила, че трима посетители са нападнали спасителя на басейна. На място са изпратени полицейски екипи, които установили и задържали извършителите, които били във видимо нетрезво състояние.

По данни на полицията конфликтът възникнал след забележка към тримата, отправена от 69-годишния служител. Последвали удари по главата и тялото му. Пострадалият е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение – Хасково, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед, установени са свидетели и са иззети веществени доказателства. Тримата задържани са с полицейска мярка за задържане до 24 часа, предаде БТА.