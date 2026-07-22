Проговори мъжът, засмукан от прозореца на самолет: Преследва ме шумът от експлозията, хаосът

Мъжът, който едва не изхвърча през прозореца на самолет на Ryanair, споделя, че е преследван от шума от пръскащото се стъкло до него.

Любиша Карович спял по време на ранен сутрешен полет от Гърция за Германия, когато прозорецът до него експлодира, засмуквайки го частично на височина от 20 000 фута.

Съпругата му и няколко други пътници се втурнали да го спасяват, като го хванали за краката и го задържали вътре, в кабината на самолета. Един мъж се опитал да блокира дупката с чанта, която била засмукана, а след това с куфар, което помогнало да се задържи част от екстремното налягане.

Почти две седмици след преживяното, Карович каза пред The ​​Guardian, че споменът му за шума го държи буден през нощта.

"Експлозията е това, което си спомням", споделя той. "Това е шумът преди хаоса, шумът, който винаги е там, когато затворя очи, за да заспя."

61-годишният сърбин е получил сериозни изгаряния от триене и синини по дясната ръка и гърдите си. Той носи шина за врата по време на интервюто, публикувано във вторник.

"Не помня много и главата и вратът ме болят все още, но съм жив. Може би е било от предпазния колан, от факта, че все още бях закопчан. Но може би е съдба. Вярвам в Бог и му благодаря всеки ден."

Едва 100 часа са изминали, откакто Карович е изписан от болницата. Шокът, казва той, е бил огромен, но фактът, че изобщо може да разкаже историята си, е истинско чудо. Сега той е отседнал в наета вила в Катерини, близо до Солун в Гърция. Неговият гръцки адвокат, Василис Циарас, описва жилавия баща на две деца като "оцелял по погрешка".

"Любиша се потапяше в смъртта и излизаше от нея", казва Циарас. "Когато кабината загуби налягане, той беше изхвърлен през прозореца от гърдите си нагоре и веднага загуби съзнание. На 15 000 фута той се озова с глава и дясната си ръка извън самолета, докато той се движеше със скорост над 600 км/ч."

Гркович, която седеше няколко реда зад съпруга си на полет FR1879 и се втурна да го задържи в самолета, казва че екипажът на борда не му е помогнал по време на изпитанието.

"Аз се втурнах. Никой от екипажа не помогна. Пътниците бяха проблем", разказва тя. "Един мъж, мисля, че беше албанец, беше невероятен. Той направи всичко възможно, за да го вкара вътре, а след това се опита да блокира прозореца, първо с чанта, която веднага беше изсмукана, а след това с куфар, което проработи. Вечно сме му благодарни."

Смята се, че Карович е висял извън самолета до две минути. Той е припаднал няколко пъти и лицето му е било временно "деформирано" поради въздушното налягане.

От Ryanair заявиха, че персоналът им е направил всичко възможно, за да помогне. След като прозорецът се е счупил, самолетът е трябвало да се спусне бързо, за да се изравни налягането. Авиокомпанията написа в изявление, че всички пътници и кабинният екипаж са длъжни да затегнат предпазните си колани и да носят кислородни маски по време на спускането.

"Веднага щом самолетът се спусна на безопасна височина, нашият кабинен екипаж се погрижи и помогна на г-н Карович, като го премести на алтернативни места [до съпругата му] и уреди лекар на борда да седи с тях, докато самолетът не се приземи безопасно обратно в Солун. Те също така уредиха медицинска помощ при кацане в Солун", казаха от Ryanair.

Позовавайки се на показания на свидетели, адвокатът Циарас твърди, че екипажът е бил парализиран от страх, вероятно породен от убеждението, че с драматичната загуба на височина самолетът е на път да се разбие.

"Всички са съгласни, че екипажът е бил в състояние на шок, страхувайки се, че самолетът е на път да се разбие. Другите пътници са се събрали и са дали на Любиша вода", казва той.

Карович, който е собственик на алуминиева фабрика, базирана в Сърбия, която от години изнася стоки надлъж и нашир, често летял. Сега той признава, че се отвращава от мисълта да пътува отново със самолет.

Лекарите са го предупредили, че възстановяването ще бъде бавно, като са му наредили да носи шината за врата поне шест седмици, след което ще определят дали е необходима операция.

Синът на Карович, Данжел, е резервирал полета. Адвокатът на семейството казва, че компанията се е свързала с него, но не и с родителите му.

"Има образи, които се връщат, шумът от експлозията, хаосът, но искам да се възстановя. И да, трябва да има и компенсация. Не само имейли, които са се фокусирали върху презаписване на полета", допълва Карович.

На въпроса дали има послание, което иска да предаде, той си позволява да се усмихне.

"Винаги се уверявайте, че сте сложили предпазния си колан. Не искам никой да пострада от това, което се случи с мен."