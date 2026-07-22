Любослав Костов: Чупят под масата КТ, това е законодателно бракониерство

Икономистът от КНСБ Любослав Костов предупреди, че премахването на механизма за минималната работна заплата (МРЗ) през Закона за държавния бюджет е противконституционно. Както е известно, този механизъм отпадна при дебатите на комисията в Народното събрание, а странното е, че и с нищо не е заместен.

"Утре Бюджет 2026 влиза за гласуване на второ четене в Пленарна зала. Искам народните представители, които утре ще вдигнат ръка за махане на механизма за МРЗ, много добре да чуят следното. Преди да гласувате, прочетете Решение № 5 от 11 май 2021 г. на Конституционния съд на Република България. Там е написано, че е недопустимо чрез Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на един временен, едногодишен закон, какъвто е Законът за държавния бюджет, да се променят основни закони, уреждащи трайни обществени отношения. С две думи, Кодекса на труда не се променя по този начин. Това което се прави в момента противоречи с принципите на Правовата държава. Не го казвам аз, а Конституционния съд.

Бюджетът е закон за приходите и разходите на държавата за 12 месеца. Той не е инструмент, с който под масата, контрабандно, да чупиш Кодекса на труда. Вчера го направиха два пъти. Първо, ликвидираха механизма за МРЗ (Параграф 44), и второ - посегнаха на трудовия стаж на хората на 4 часа, приравнявайки го към осигурителния (Параграф 11). Не съм юрист, но това за мен не е нормотворчество, а законодателно бракониерство.

В момента МРЗ у нас е 620 евро. По силата на механизма, който вчера беше отменен, от 1 януари 2027 г. тя трябваше да стане 700 евро. Знаете ли какво приеха депутатите вчера? Те решиха да ЗАМРАЗЯТ тези 620 евро, докато социалните партньори не договорят нов механизъм. Кога ще се случи това? Никой не знае. Може да е след година, може да е след две. Дори да договорим нещо бързо, новата формула ще води до много по-нисък ръст. Защо ли? Не защото няма да положим усилия, а защото на бизнеса вече му е все тая! Когато премахнеш действащия текст в закона без да има нещо, с което да го замениш, ти оставяш синдикатите на масата за преговори без оръжие. Работодателите вече нямат никакъв стимул да отстъпят и на милиметър.

И накрая, няма как да не завърша с няколко празнични поздрави. Искам лично да поздравя Васил Велев и АИКБ, Кирил Домусчиев и КРИБ и цялата им задруга от едрия капитал. Колегите от БСК и БТПП също. Честито, господа! Вчера вие спечелихте служебно. Успяхте да спестите няколко милиона от заплатите на най-бедните българи.