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Бутнаха оградата на спорния строеж в Баба Алино

Тя е прикривала друг луксозен комплекс

07.06.2026 | 10:59 ч. 21
Снимка БНТ

Снимка БНТ

Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си, предаде БНТ.

Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.

След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

Днес на място ще пристигнат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев. Предвиждаше се, ако оградата не бъде премахната доброволно, Регионалната дирекция по горите да пристъпи към принудителното ѝ отстраняване.

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ограда бутната луксозен комплекс
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