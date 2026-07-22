Мъж заплю унгарския премиер Петер Мадяр на гара в Будапеща

Унгарският премиер Петер Мадяр и министърът на транспорта и инвестициите Давид Витези дадоха в сряда сутринта пресконференция, посветена на плана за развитие на железниците "Барош Габор", но преди началото ѝ се стигна до инцидент, съобщиха местните медии.

Мадяр и Витези пътували с влак до мястото на пресконференцията. Преди отпътуването им от гара "Нюгати" в Будапеща обаче мъж спрял премиера и го заплюл.

"Пожелавам ви добро здраве", отвърща Мадяр, цитиран от 24.hu.

Петер Мадяр е унгарски политик и лидер на партия "Тиса", а от май тази година е министър-председател на Унгария.

На парламентарните избори през април 2026 г. партията му постигна убедителна победа, слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан и "Фидес".

Преди да влезе в политиката, Мадяр е юрист и работи в държавната администрация. Той стана широко известен през 2024 г., когато скъса с дотогавашния управляващ елит и създаде политическо движение, което бързо се превърна в най-силната опозиционна, а впоследствие и управляваща сила в страната.