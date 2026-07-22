Апокалипсис: Бурята в Ямбол рани две жени, приети са в Спешното отделение

Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол, са прети в Спешно отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон".

Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец - приета е с порезни рани и скъсано сухолжилие на дясна ръка.

Другата пострадала е на 66 години, като е била съборена от ураганния вятър - вероятно е с фрактура на крайник, очакват се резултати от рентген, съобщиха от лечебното заведение.

Бурята, преминала през Ямбол, предизвика наводнения в приземни етажи и улични платна, изпочупени бяха дървета и клони. Освен в областния град, сигнали за паднали дървета са постъпили от селата Ханово и Стара река на територията на община Тунджа, съобщиха по-рано от Областната дирекция на полицията.

Мълния подпали стърнище в с. Жребино, община Елхово, казаха още от полицията и от Областна администрация – Ямбол.

Във понеделник в региона отново се разрази гръмотевична буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка. Най-засегнати бяха населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец.

Силна лятна буря премина и през Варна

Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за броени минути.

Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в града, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода.

На различни точки във Варна се образуваха тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението.

Минути след 15 часа няма данни за пострадали хора или за нанесени по-сериозни материални щети. Екипите на аварийните служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки.

Бурята и интензивният дъжд във Варна разрушиха лятната сцена на Кукления театър в града, съобщиха от държавната културна институция. Складът в сградата също е наводнен. В момента екипът полага усилия да спаси наличните кукли, костюми и реквизит, съхранявани в засегнатите помещения.

За БТА от театъра посочиха, че ще имат нужда от подкрепа, за да бъдат отстранени щетите по лятната сцена. Те припомниха, че той работи през цялото лято, репертоарът му е изключително богат и се изнасят по повече от 30 представления както през юли, така и през август.

В Добричка област

В съседна Добричка област най-много дъжд се е изсипал в Тервел и Владимирово - по 60 литра на квадратен метър. По данни на дежурните в хидрометеорологична станция Добрич до 15.30 часа 50 литра на кв. метър е регистрираният валеж от валежомерна станция в Карапелит. Количеството дъжд паднало в Добрич е 41 литра на кв. метър, в Дуранкулак - 35 л/кв. м. Най-малко валежът е бил в района на Спасово - 28 л/кв. м, Каварна - 21 л/кв. м и Оброчище - 10 л/кв. м.

Няма данни за валежите от валежомерни станции Шабла, Калиакра и Крушари.

Интензивни валежи и мощни гръмотевици удариха Созопол и морето на юг

Мощната лятна буря, която преминава през Варна, стигна до Южното Черноморие. Поройният дъжд превърна улици в реки в Созопол.

За кратко време този следобед улиците на Созопол бяха наводнени от интензивния валеж.

Към 15:00 часа няма данни за пострадали хора или за сериозни материални щети. Аварийни екипи работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки