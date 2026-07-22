Али Юзеир: Загубата може да те научи повече от победата

Али Юзеир беше част от основната схема на SENSHI Grand Prix в категория до 85 кг, но участието му приключи още в първия двубой. Българинът отстъпи пред бъдещия шампион в турнира - ирландеца Джошуа Акингбаде.

"След мача се чувствам добре. Всичко вървеше по план в първия рунд. Във втория рунд се объркаха нещата, получих тежък удар и се наложи до края да играя с обратен гард. Не можех да си ползвам силните оръжия. Опонентът беше доста подготвен и планът не проработи при него", разказа Юзеир в предаването "България сутрин".

По думите му Акингбаде се е движил отлично на ринга, действал е рязко и е успял да неутрализира силните му страни.

"Не оспорвам нищо, беше по-добър от мен. Беше по-подвижен от мен. Винаги правим анализи. Все още не съм ходил в залата да тренирам, почивам си. Контузията не е толкова сериозна, още малко почивка до края на седмицата. След това ще тренираме над грешките", посочи боецът пред Bulgaria ON AIR.

Загубата като урок

Али Юзеир призна, че поражението често може да даде повече уроци от победата, защото показва ясно всички допуснати грешки и помага на състезателя да бъде по-добре подготвен за следващия двубой.

"Първите 2-3 дни си разочарован от себе си, но когато се върнеш в залата за подготовка за следващия мач, всичко отминава. Ако преди това си спечелил мач и се подготвяш за следващ, не е толкова мотивиращо. Треньорите виждат всяка грешка, ролята им е доста важна. За следващия мач ще работим много по-здраво", подчерта той.

При подготовката екипът му винаги анализира силните и слабите страни на предстоящия съперник.

"По две тренировки на ден, понякога може да са три. Подготовката за такъв турнир е доста тежка и струва много. Вечерната тренировка е най-важна. Там тренираме техника и спаринг, от тях боецът има най-голяма нужда", сподели още Юзеир.

Българинът обясни, че не излиза на ринга с намерението да търси нокаут още от първите секунди. Вместо това се стреми да открие слабите места на съперника и постепенно да насочи атаките си към тях.

Нови състезания до края на годината

Юзеир се надява отново да получи покана за участие в SENSHI. Преди това му предстоят още две големи състезания.

"Много ще се радвам на следващото SENSHI пак да получа покана да участвам. Имам следващи две състезания: Световно първенство по муай тай в Косово и Европейско първенство по кикбокс в края на година в Северна Македония", завърши боецът.