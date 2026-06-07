Над 90 акта за собственост в Баба Алино са били издадени през март

Над 90 констативни акта за собственост са издадени на собствениците на незаконния "град" в местността Баба Алино през март месец, тази година. Документите са вписани накуп в Службата по вписвания във Варна на 9 март, 2026 година от собственика "Форест Клуб Варна". От тази дата до момента са сключени 9 сделки, за които община Варна следва да е издавала данъчни оценки, пише Сега.

Документите категорично потвърждават, че

няма как общината и кадастърът да не са знаели за сделките,

защото са издавали съпътстващи документи - данъчни оценки и скици.

Първата сделка по партидата на фирмата е още от 2012 година - на имот от 6 декара, върху който е имало стар хотел на четири етажа. Веднага е последвало актуване и са започнали продажби. До 2022 г. фирмата се е казвала "Асперия" и е била с руско участие, като през октомври има смяна в собствеността и в нея влизат украинци и българската "БГ - Маринус". След тази промяна в собствеността започват и последващи сделки през 2023 г. в района.

Много интересна е сделката с един от най-скандалните имоти - горския терен, върху който са вдигнати нови двуетажни сгради с жилищни апартаменти. Тези

два съседни горски имота в местността Кору Чаир

- единият от 6 декара, другият - 1749 кв. м., са купени от фирма "Евроселект" на 1 юни, 2023 г. При тази сделка няма вписано купуване на сгради, само на два поземлени имота. Ако купувачите са искали да се възползват от съществували на място стари сгради, за които да вадят търпимост, би следвало сградите да са описани поне в нотариалния акт, коментираха експерти. "Сега" не разполага с копие на самия нотариален акт.

Впоследствие са купувани и други имоти в околността, като една от интересните сделки е от август, 2023 г. Тогава "Форест Клуб Варна" е купил два поземлени имота от едни и същи физически лица - единият от 2392 кв. м., другият - от 2586 кв. м., като върху тях е упоменато, че има бунгала. И за двата имота обаче - по начина, по който са посочени при вписването като идентификатори, данни в кадастралния регистър няма.

Много интересни са и нотариални актове от последните месеци, точно преди разгарянето на скандала. "Сега" разполага с такъв документ, който няма да публикува с цел запазване интересите на собственика, за купуване на жилище и гараж в сграда в същата местност Кору Чаир. В нотариалния акт изрично е отбелязано, че се купува жилище в двуетажна сграда,

изградена в имот с предназначение "горска територия".

Даже е уточнено каква част от терена е поляна и каква част - заета с "издънкови насаждения". Към този имот са приложени три данъчни оценки, изготвени от община Варна, и още три скици и схеми от кадастъра.