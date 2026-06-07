Четири от 9-те оградени имота в "Баба Алино" са държавна собственост

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети местността "Баба Алино" край Варна днес, за да присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.

Той каза, че оградата към 20:30 ч. в събота не е била отстранена, а в неделя „явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата. Абровски подчерта, че при направената днес проверка е установено, че са махнати винилите само във видимата част, там, където е гората и не трябва да има огради, винилът не е махнат. Поради тази причина започва поетапното му отстраняване.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона”, подчерта още министърът.

„По време на обиколката установихме, че са оградени девет имота. В горскостопанските планове, налични в Горското стопанство – Варна и Регионална дирекция по горите четири от тези имота се водят държавна собствена. Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря”, посочи още Абровски.

Той каза, че Регионална дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна. Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище „Баба Алино”

В края на месец май Регионалната дирекция по горите във Варна даде десетдневен срок за премахване на огражденията на незаконните постройки в Баба Алино.