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Силен дъжд наводни къщи в с. Войводино

Ситуацията е овладяна, няма сериозни щети

07.06.2026 | 17:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Силен дъжд е причинил наводнение в няколко къщи в село Войводино, община Вълчи дол, съобщиха от Областната администрация във Варна. 
Стихията е заляла главната улица в селището и водата се е разпространила в дворове и приземни части на сгради. 

За случилото се са уведомени всички институции.

От Областната администрация уточниха, че ситуацията във Войводино е овладяна. 

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Селото е посетено от екип на службата за противопожарна охрана. Констатацията е, че водата се е оттекла и не е нанесла сериозни щети. 

Това е третото село в региона, в което възникват проблеми, предизвикани от силен дъжд. На 2 юни пострадаха жители на Медовец, община Дългопол. Два дни по-късно селото отново бе залято от придошли води. Тогава от пороите бе засегнато и село Генерал Колево, община Вълчи дол, а едноименният язовир започна да прелива. На 6 юни от Областната администрация съобщиха, че в Медовец вече е започнало разчистването на дерето, което бе затлачено от силните дъждове, отстраняват се и щетите по един от пострадалите мостове в селото. 

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Тагове:

силен дъжд наводни къщи с.Войводина
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