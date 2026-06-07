Силен дъжд наводни къщи в с. Войводино

Силен дъжд е причинил наводнение в няколко къщи в село Войводино, община Вълчи дол, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Стихията е заляла главната улица в селището и водата се е разпространила в дворове и приземни части на сгради.

За случилото се са уведомени всички институции.

От Областната администрация уточниха, че ситуацията във Войводино е овладяна.

Селото е посетено от екип на службата за противопожарна охрана. Констатацията е, че водата се е оттекла и не е нанесла сериозни щети.

Това е третото село в региона, в което възникват проблеми, предизвикани от силен дъжд. На 2 юни пострадаха жители на Медовец, община Дългопол. Два дни по-късно селото отново бе залято от придошли води. Тогава от пороите бе засегнато и село Генерал Колево, община Вълчи дол, а едноименният язовир започна да прелива. На 6 юни от Областната администрация съобщиха, че в Медовец вече е започнало разчистването на дерето, което бе затлачено от силните дъждове, отстраняват се и щетите по един от пострадалите мостове в селото.