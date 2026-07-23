Израел се опасява от ядрена надпревара след сделката между САЩ и Саудитска Арабия

Ново ядрено споразумение между САЩ и Саудитска Арабия предизвика сериозно безпокойство в Израел. Причината е, че договорът ще позволи на Рияд да изгради ядрени реактори с американска технология, както и да обогатява уран - стъпка, която според критици може да постави началото на опасна надпревара във въоръжаването в Близкия изток.

Споразумението беше обявено вчера и предстои да бъде одобрено от Конгреса на САЩ. Официалната му цел е Саудитска Арабия да развива ядрена енергетика за граждански нужди.

Израелските власти засега мълчат

До момента премиерът Бенямин Нетаняху, министърът на отбраната Израел Кац и външният министър Гидеон Саар не са коментирали публично сделката.

В същото време представители на израелската опозиция предупредиха, че тя може да застраши дългосрочната сигурност на страната.

"Ядреното споразумение, което се сключва със Саудитска Арабия зад гърба на Израел, е сериозен провал в стратегически аспект, който застрашава нашата сигурност", заяви бившият премиер Нафтали Бенет, цитиран от Reuters.

Според него възможността за обогатяване на уран на саудитска територия може да отприщи регионална ядрена надпревара.

Опасения от бъдещи ядрени оръжия

Бившият министър на отбраната Авигдор Либерман също отправи остри критики към споразумението.

"Ядрената програма за граждански цели в Саудитска Арабия ще завърши с ядрени оръжия и ще доведе до луда надпревара във въоръжаването в целия Близък изток", предупреди той.

Либерман призова Израел активно да се противопостави на сделката и да убеди Конгреса на САЩ да не я одобрява.

Какво предвижда сделката?

Преговорите между Вашингтон и Рияд продължават от години. Те започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при администрацията на Джо Байдън.

За разлика от предложенията на Байдън обаче окончателното споразумение не включва допълнителния протокол към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), който позволява извършването на внезапни проверки.

Освен това договорът дава право на Саудитска Арабия да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци - дейности, които според експерти могат да отворят път към разработването на ядрено оръжие.

Именно заради тези опасения организации, работещи за неразпространението на ядрените оръжия, години наред предупреждаваха срещу подобно споразумение.

Разочарование и заради липсата на нормализация

Израел е разчитал евентуална подобна сделка да бъде част от по-широко споразумение за нормализиране на отношенията със Саудитска Арабия - идея, заложена в плана на администрацията на Джо Байдън.

"Няма нито един представител на службите за сигурност, който би казал, че въвеждането на способности за развиване на ядрена програма за граждански цели в Саудитска Арабия, без тази стъпка да бъде интегрирана като част от изграждането на умерен регионален алианс, е мярка, която е благоприятна за сигурността в Израел", заяви бившият министър на отбраната Бени Ганц.