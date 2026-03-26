Русинова за проверките в АПИ: Надявам се да не е медиен шум

Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова коментира пред БНР, че има риск дейността по ремонт на пътищата да бъде поставен на пауза. Експертът подчерта, че след 2021 г. до 2024 г. пътищата в България не са били ремонтирани.

"Всяка инфраструктура има нужда от поддръжка. Ако не се подменя асфалтът, на гражданите им се налага да карат по дупки, да си чупят колите, а всичко това води и до ПТП. Нормално е след 4-годишна пауза да се наложи в даден момент да започнете да полагате грижа за пътната инфраструктура. И ние като неправителствена организация, която винаги е била ангажирана с този проблем, няма как да не подкрепим това усилие, независимо кое правителство го прави”, каза Русинова.

Тя добави, че с голямо нетърпение чака резултата от проверката, разпоредена от служебния премиер Андрей Гюров защо парите за ремонт на пътища за четири години са изхарчени за една година и защо има поръчка за половин милиард евро за мантинели, направена броени часове преди смяната на властта.

"Доколкото знам тези пари, които са за ремонта и поддръжката, се сключват във връзка с обществени поръчки - по реда на Закона за обществените поръчки, които са публични. Надявам се проверката да не е един ПР и медиен шум”, завърши Русинова.